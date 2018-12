Serie A Torino, Mazzarri: «Partita quasi perfetta, ma ora non dobbiamo rilassarci»

TORINO - È raggiante Walter Mazzarri dopo il netto successo ottenuto dal suo Torino contro l'Empoli. Queste le sue parole dopo la gara: "Complimenti all'Empoli, squadra allenata bene e molto organizzata, ma siamo stati bravi a non concedere niente. Nel secondo tempo - aggiunge il tecnico - siamo entrati in campo come se non fossimo stati in vantaggio, con l'atteggiamento giusto. De Silvestri ha fatto un grandissimo gol, N'Koulou è un cardine della nostra squadra: sono contento della prova dei miei. Europa League? Noi cerchiamo di pensare partita per partita e la prossima si chiama Lazio. L'obbiettivo è dare continuità alle prestazioni, quella di stasera è una delle partite più belle che abbiamo giocato. Partita quasi perfetta, ma ora attenzione: non ci si deve rilassare".