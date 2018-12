Serie A Torino, Mazzarri: «Dovevamo essere più precisi contro la Lazio»

ROMA - Il pareggio di Roma contro la Lazio lascia un po' di amaro in bocca a Walter Mazzarri: "Torino ambizioso? Beh, sì. Abbiamo iniziato male, poi ci siamo ripresi e abbiamo fatto una grande gara con una signora squadra - esordisce il tecnico granata a Sky Sport -. Purtroppo sbagliamo nei momenti topici della gara. Peccato, non riusciamo a sfruttare le occasioni avute. Dobbiamo essere più precisi: per la mole di gioco che facciamo dobbiamo far meglio". Il finale di gara ha avuto un ritmo sincopato:"Siamo rimasti in dieci, potevamo vincere nel finale e Meitè si è fatto espellere per un’ingenuità, dobbiamo crescere. Cosa tengo in bocca durante la gara? Tengo liquirizia, perché mi garba".