Serie A Torino, in allenamento si ferma anche Lukic

TORINO - Ancora un infortunio per il Torino. Nell'allenamento di oggi si è fermato, per un affaticamento muscolare alla coscia destra, Sasa Lukic. Le condizioni del centrocampista, candidato a sostituire contro la Roma lo squalificato Meitè, sono "da valutare". In caso di forfait, per la ripresa del campionato, sabato all'Olimpico, Mazzarri potrebbe affidarsi all'esperto Ansaldi, dirottato al centro dalla fascia, dove ad agire ci sarebbe Ola Aina. L'elenco dei giocatori alle prese con problemi fisici è lungo in casa granata. Da valutare ci sono anche Baselli, che oggi ha proseguito le terapie per la sofferenza all'anca dopo la botta subita in Coppa Italia contro la Fiorentina, e Zaza, assente domenica per un trauma distorsivo alla caviglia destra. Lavoro personalizzato per Moretti, anche lui alle prese con un problema muscolare patito in campionato contro la Lazio. Squalificato Izzo, sono tanti i dubbi per Mazzarri, che prepara la trasferta senza tanti uomini chiave nel momento più delicato della stagione.