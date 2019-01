Serie A Torino, Mazzarri: «Fatto il salto di qualità, cattivi al punto giusto»

TORINO - Non può non essere soddisfatto Walter Mazzarri, dopo aver sconfitto 1-0 l'Inter, sua ex squadra. Il Torino ha dimostrato un ottimo stato di forma davanti al pubblico amico: “Abbiamo messo in difficoltà squadre più o meno forti come i nerazzurri – afferma il tecnico a Sky Sport – è stata una gara particolare. Loro hanno cambiato il modulo, mettendosi a specchio. Abbiamo capito che si sarebbe trattato di una partita chiusa, ma siamo stati bravi a segnare un gol in più. Devo dire che altre volte abbiamo giocato meglio, ma il successo è meritato". Il cambiamento di mentalità ha dato ai granata una marcia in più: "Oggi siamo stati cattivi al punto giusto. Dopo i match con Roma e Fiorentina mi ero arrabbiato, perché i ragazzi hanno commesso disattenzioni intollerabili a questi livelli. Stavolt, invece, erano davvero attenti nel non sbagliare. Un salto di qualità dal punto di vista della maturità, mettiamola così”. La classifica è molto corta, e ora il Torino (decimo in classifica) vede il Milan, quarto, a soli 5 punti sopra: “Il nostro obiettivo, però, sta nel dover crescere, altrimenti buttiamo via punti. Serve costanza di rendimento, serve cattiveria anche quando ci sono squadre meno forti dell’Inter” conclude Mazzarri.

TORINO-INTER 1-0: NUMERI E STATISTICHE