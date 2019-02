TORINO - Alla presenza del presidente Cairo, il Torino si è allenato nel pomeriggio di oggi, con una sessione tecnico-tattica in vista della partita contro la Spal. Lavoro differenziato per Djidji, da valutare le condizioni di Parigini per un problema ai muscoli flessori della coscia destra. Per domani è in programma, in mattinata, la seduta di rifinitura, poi il pranzo e la partenza per il ritiro prepartita. Alle 13.35 in agenda la conferenza stampa del tecnico Walter Mazzarri.