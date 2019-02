Serie A Torino, per Parigini terapie e lavoro differenziato

TORINO - Per preparare la partita di domenica pomeriggio contro l’Udinese, il Torino ha svolto oggi un allenamento tecnico-tattico. Terapie e lavoro differenziato per Vittorio Parigini, mentre tutti gli altri elementi a disposizione hanno svolto regolarmente l’odierno programma: tuttavia, il Toro domenica dovrà rinunciare agli squalificati Nkoulou e Zaza. Domani pomeriggio Walter Mazzarri dirigerà la sessione di rifinitura seguita dalla partenza per il ritiro prepartita.