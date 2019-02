Serie A Torino, Mazzarri: «Atalanta? Tra le migliori. Noi in crescita»

TORINO - “Non fosse per un momento di flessione avvenuto in seguito all’eliminazione dall’Europa League, l’Atalanta sarebbe fra le primissime della classe". Walter Mazzarri, tecnico del Torino, guarda al prossimo impegno di campionato, contro i bergamaschi: "Loro giocano un ottimo calcio, sia in attacco che in difesa dove pressano in un modo organizzato. Penso che la sconfitta nell’ultimo match di campionato contro il Milan sia stata un incidente di percorso per loro. Noi dovremo fare una grande prova per ottenere dei punti: sarà una verifica importante. Gasperini? Anche lui è partito da zero come me, per questo mi piace. Come succede a tutti gli allenatori ha avuto qualche incidente di percorso, ma ha sempre fatto bene quando le società l’hanno seguito, dandogli la possibilità di esprimere al meglio il suo calcio".

IN CRESCITA - "La mia squadra sta crescendo: è vero, abbiamo ottenuto tanti pareggi, ma bastava vincere tre o quattro di queste partite e saremmo qui a dire che siamo la rivelazione del campionato. A volte giochiamo bene, altre volte meno, ma sappiamo soffrire da squadra. Penso che la prova di Napoli sia la conferma di quello che dico, non abbiamo subito gol e alla fine abbiamo anche avuto un paio di occasioni per segnare".

ASSENZE - "Djidji? Ha avuto un problema al ginocchio destro ed è andato da uno specialista per verificare le sue condizioni. C’era la possibilità che dovesse subire un intervento, ma lo specialista ha preferito provare un’alternativa visto che l’operazione lo terrebbe fuori dal campo per un po’. L’assenza di Rincon? Avendolo sempre fatto giocare è ovvio che è una pedina fondamentale per noi. Detto ciò, la squadra è la cosa più importante, e io ho la fortuna di avere varie alternative buone. La cosa che mi interessa è che quelli che entrino diano il massimo."

SEGUI LIVE TORINO-ATALANTA