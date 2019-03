Serie A Torino, Mazzarri: «Era scritto, dovevamo perdere. Palacio sembrava Maradona»

TORINO - "Abbiamo creato tanto, dopo la bella striscia di risultati consecutivi oggi ci siamo fatti male da soli. Era scritto, dovevamo perdere per forza". Queste le parole di un Walter Mazzarri deluso dalla sconfitta contro il Bologna. "Palacio sembrava Maradona, siamo stati meno brillanti del solito - prosegue ai microfoni di DAZN - e loro hanno ottimizzato più di noi. Sembrava una partita stregata soprattutto nel secondo tempo, c'è stata anche sfortuna come con il Parma. A livello difensivo abbiamo sbagliato troppo e correggeremo gli errori quando i giocatori torneranno dalle nazionali. Siamo stati meno aggressivi e ci siamo fatti anticipare, nel primo gol l'errore è stato marchiano. Dietro non eravamo gli stessi, ma una partita storta ci può stare, anche se dispiace. Nonostante gli errori abbiamo creato i presupposti per pareggiarla, le abbiamo provate tutte ma non è voluta entrare, nella ripresa è stato un assedio. Abbiamo sofferto a centrocampo, eravamo sempre in inferiorità con i giocatori che venivano tra le linee. Ho inserito Iago Falque ma abbiamo preso subito il gol".

TORINO-BOLOGNA 2-3: LA CRONACA