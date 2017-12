Serie A Udinese, Jankto: «Inter? Il Pordenone ci ha dato fiducia»

UDINE - "Non vediamo l'ora di giocare contro l'Inter". Jakub Jankto, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato tutta la voglia dell'Udinese di affrontare la capolista della Serie A. "Loro stanno molto bene - ha spiegato il centrocampista - ma anche noi veniamo da due vittorie consecutive molto importanti e poi è sempre bello giocare a San Siro. Loro sono molto forti, ma abbiamo visto le loro partite a anche loro concedono qualcosa, sono bravi in attacco e in difesa, ma se ce la mettiamo tutta possiamo metterli in difficoltà". Sulla partita dell'Inter contro il Pordenone in Coppa Italia: "Ho visto la partita del Pordenone del mio amico Berrettoni, lui e i suoi compagni hanno dimostrato che se una squadra mette tutto, anche una di C, può mettere in difficoltà l'Inter. Ci hanno dato fiducia e quindi non vedo alcun motivo per cui noi non possiamo guadagnare qualche punto a San Siro".

TUTTO SULLA SERIE A

TUTTO SULL'UDINESE