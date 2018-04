Serie A Udinese, ritiro sospeso. Lasagna in dubbio per Napoli

UDINE - Nove sconfitte di fila e una della gare più difficile della stagione all'orizzonte, la trasferta di Napoli. L'Udinese ha comunque deciso di sospendere il ritiro. Da segnalare che Kevin Lasagna non è al top della condizione a causa di un affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra. La sua presenza al San Paolo è in dubbio. "Udinese Calcio informa che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Kevin Lasagna, fermatosi precauzionalmente nella partita di sabato contro il Cagliari, hanno evidenziato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Kevin è già al lavoro con lo staff di Udinese Calcio in vista dell’impegno casalingo di domenica con il Crotone. Le sue condizioni, come il percorso di recupero, verranno comunque valutate quotidianamente", si legge nel report medico.

