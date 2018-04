Udinese, Tudor nuovo allenatore. Oddo esonerato

TRIESTE - E' arrivata l'ufficialità. Igor Tudor è il nuovo allenatore dell'Udinese. L'ex juventino sostituisce Massimo Oddo. Igor Tudor, croato di Spalato, è conosciuto in Italia per un trascorso di calciatore nella Juventus e nel Siena. Ha cominciato la attività di giocatore nella squadra della città natale, l'Hajduk Spalato. Difensore centrale, ha vestito anche la maglia della nazionale croata. Ecco il comunicato dei friulani: «La guida tecnica della prima squadra è stata affidata al sig. Igor Tudor, che dirigerà nel pomeriggio di oggi il primo allenamento. A seguire, oggi alle ore 18:30 nella sala stampa della Dacia Arena, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo mister».

LA CARRIERA - Oggi Tudor ha 40 anni appena compiuti (è nato il 16 aprile) ed ha allenato quattro squadre a livello internazionale, tra le quali la più importante è l'ultima, il Galatasaray di Istanbul. Tudor ha cominciato ad allenare nell'Hajduk, dove era in panchina come assistente tecnico dell'allenatore friulano Edy Reja, che ha rifiutato l'Udinese.

ODDO SALUTA - Massimo Oddo è stato esonerato dall'Udinese. Questa la nota del club: «Udinese Calcio ufficializza di aver sollevato mister Massimo Oddo e i suoi collaboratori dall’incarico di guida tecnica della prima squadra. A loro vanno i ringraziamenti della società».

Ecco invece il saluto del tecnico, affidato a Instagram: «Ho colto l’opportunità di allenare un club storico come l’Udinese con l' entusiasmo di un bambino. L’abnegazione, la professionalità e il cuore sono stati il propulsore per me è il mio staff durante il periodo positivo che abbiamo vissuto e ancora di più in quest’ultima fase negativa. Abbiamo cercato in tutti i modi di uscire dalle difficoltà. Certamente qualcosa non andato per il verso giusto, sicuramente avremmo commesso degli errori, ma sempre con un’attitudine propositiva. La spinta più grande ce l’avete data voi con il vostro supporto incondizionato, che non è mai mancato, nemmeno in questa ora più buia. Un popolo, quello friulano ed una tifoseria, quella dell'Udinese, che sin dal primo giorno mi hanno mostrato stima e grande affetto. Sono arrivato come ospite e me ne vado come amico. Grazie Udine. Io e il mio staff tecnico non dimenticheremo mai il Friuli. MANDI. #udinese #udine #friuli».