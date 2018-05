Serie A Udinese, Tudor sfida l'Inter: «In campo senza paura»

UDINE - C'è l'Inter sul cammino dell’Udinese targata Igor Tudor. Il nuovo tecnico bianconero è pronto per la sua prima sfida in terra friulana: “Abbiamo preparato la partita di domani al meglio possibile. Sappiamo di avere di fronte una squadra forte con un grande allenatore. Dobbiamo tirare fuori coraggio e personalità, abbiamo lavorato sui punti deboli visti a Benevento. L'Inter si mette in difficoltà solo con una buona prestazione completa. Dobbiamo fare attenzione sui calci piazzati. Abbiamo grandissimo rispetto per l’Inter, ma non dobbiamo assolutamente avere paura. In questo momento, indipendentemente dalla squadra che ci troviamo davanti, la motivazione deve essere alle stelle”.

SU BALIC - “Per me contro al Benevento è stato uno dei migliori. Cercava lo spazio per esprimersi al meglio”.

