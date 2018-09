Serie A Udinese, Velazquez: «Non penso al turnover, ma al Chievo»

UDINE - "Il Chievo è una squadra forte". Ne è consapevole Julio Velazquez che, nella conferenza stampa prepartita, chiosa sugli avversari: "Hanno avuto qualche difficoltà iniziale, ma stanno trovando il loro equilibrio, come dimostrato dal bel pareggio in rimonta di Roma. Anche noi, però, abbiamo fatto bene con li Torino giocando una partita equilibrata". Nella partita contro i clivensi ci sarà anche Pezzella, almeno tra i convocati: "È convocato, ma per il suo impiego dobbiamo ancora valutare bene".

NO TURNOVER - L'allenatore bianconero ha le idee chiare: "Non penso assolutamente alla partita con la Lazio. Adesso i miei pensieri sono tutti sulla partita di domani contro il Chievo. Una volta finita cominceremo a pensare all'impegno successivo. Valuteremo come staranno i ragazzi e se qualcuno avrà bisogno di riposo". Su Behrami: "Valon è un esempio per noi e sta aiutando la squadra, anche fuori dal campo". Su Kevin Lasagna: "Anche se ha svolto diversi allenamenti personalizzati, sta bene".

MENTALITÀ - L'Udinese ha ben chiaro il suo modo di giocare: "L'obbiettivo è quello di far giocare alla mia squadra un calcio equilibrato. A volte ci sono le condizioni per fare tanto possesso palla. Altre volte, invece, bisogna verticalizzare subito. Noi giochiamo sempre per vincere. Poi è chiaro che le partite si possono anche pareggiare o perdere ma l'importante è scendere in campo con una mentalità vincente".

