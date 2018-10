Serie A Udinese, Velazquez: «Juve? Livello mondiale. Noi dobbiamo provarci fino in fondo»

UDINE - "La Juve è una delle squadre più forti a livello mondiale". Ne è consapevole Julio Velazquez, che presenta la sfida di sabato alla capolista: "In ogni campionato c'è una squadra molto più forte delle altre. In Spagna Real e Barça, in Francia il Psg. Qui la Juventus è una spanna sopra alle altre, ma credo nella possibilità di fare punti. Non vuol dire che sarà facile. Noi dobbiamo provarci con convinzione e forza, fino in fondo. Loro hanno una squadra fortissima con un grande allenatore. Allegri ha dato equilibrio ai suoi ragazzi, non è facile arrivare in una squadra vincente e fare quello che sta facendo. Cristiano Ronaldo ha aumentato il valore di una squadra già fortissima".

LAVORO - Sul momento della sua Udinese: "Dobbiamo ponderare bene vittorie e sconfitte. Anche se, normalmente, si impara sempre qualcosa di più dalla sconfitte, ma il nostro obbiettivo è quello di migliorare. Noi siamo una squadra senza paura e con il sostegno dei nostri tifosi possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Domani dovremo giocare con personalità e senza timore. Siamo forti se giochiamo con personalità ed entusiasmo, ma siamo anche giovani con poca esperienza. Dobbiamo migliorare sia dal punto di vista individuale che di squadra". Sulla formazione: "Domani, davanti, inizieremo con una punta invece che con il doppio attaccante. Il resto lo tengo per me". Si parla di un esodo juventino al Friuli: "Ci saranno tanti tifosi juventini? Si, ma i nostri tifosi sono fantastici, sono convinto che anche domani giocheremo in casa. I friulani si contraddistinguono per il rispetto con cui sostengono i propri colori, qualsiasi sia la fede".