Serie A Udinese, Nicola: «Noi nervosi? No, lo era la gara»

UDINE - L'Udinese passa sul Chievo nei minuti finali, grazie al primo gol italiano di Lukasz Teodorczyk. Queste le parole del tecnico bianconero Davide Nicola ai microfoni di Sky Sport: "Noi non eravamo nervosi, la gara era nervosa perché la posta in palio era alta, questa vittoria ci permette di tenere il passo, il Chievo ha dimostrato di essere squadra, ha giocatori che giocano in A da dieci anni, sono in una condizione psicologica diversa e vanno su ogni campo per fare risultato".

EMOTIVITA' - Alla fine però ha prevalso la formazione bianconera: "In queste gare dal punto di vista emotivo si cresce molto perché devi essere lucido, ma allo stesso tempo fare di tutto per vincere. Speriamo che la classifica ci sorrida alla fine: il nostro compito è avanzare, nella mia gestione abbiamo fatto qualcosa in più, stiamo lavorando sui ragazzi nella capacità di conoscere i momenti. Oggi lo abbiamo fatto e abbiamo lottato, forse giocando meno bene delle ultime tre partite dove avevamo raccolto poco". Sul rinvio di Lazio-Udinese: "La Lazio in questo momento aveva qualche defezione, ma anche noi oggi abbiamo giocato con qualcuno che non stava bene, dobbiamo lavorare e in ogni caso non cambia, i punti li dobbiamo fare prima o dopo".

