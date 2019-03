Serie A Udinese, Nicola: «Non sono soddisfatto della prestazione, troppi errori»

TORINO - Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sonora sconfitta (4-1) subita in casa della Juventus. Queste le sue parole: "Troppo remissivi? In realtà siamo scesi in campo senza riuscire a fare molte delle cose che ci eravamo di ripromessi di fare. Non siamo soddisfatti - ammette il tecnico dell'Udinese -, questo è chiaro, il loro gol dopo 15' non ci ha agevolato. Eravamo compatti, ma ci è mancata l'aggressività. Non c'era precisione nelle uscite palla al piede. Oltre alla bravura della Juve, però, ci sono stati molti nostri demeriti. Nella ripresa troppi errori tecnici che poi contro squadre del genere paghi. L'unico aspetto positivo è stato quello di aver provato a segnare fuori casa senza pensare ai gol presi. Non eravamo numericamente al top e forse qualcuno doveva ancora recuperare completamente la forma. De Paul, Lasagna e Pussetto insieme? Serve equilibrio, è fondamentale, ma noi solitamente facciamo coesistere tre attaccanti, anche con Okaka. Ma oggi non abbiamo interpretato bene la partita dietro - spiega -, siamo stati un po' morbidi e ingenui su alcuni duelli individuali, si è sbagliato molto. Ma vedo quel poco di positivo, la squadra non si è depressa ed ha cercato di segnare, riuscendoci. Abbiamo alcuni giocatori alla prima esperienza in Italia ed altri ancora infortunati, serve tempo per trovare equilibrio e continuità - conclude -".

JUVENTUS-UDINESE 4-1: LA CRONACA