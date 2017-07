VERONA - L'ennesima, forse l'ultima "cassanata": Antonio Cassano, a distanza di 6 giorni dal suo addio al calcio, poi ritirato per un ripensamento, secondo indiscrezioni starebbe pensando di lasciare il Verona e di non tornare in ritiro mercoledì dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Pecchia. Cassano, che fatica in allenamento con il Verona!

L'attaccante barese chiuderebbe di fatto la sua breve parentesi all'Hellas e direbbe addio al calcio giocato. I motivi? Familiari.

