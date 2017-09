Serie A Verona, Pecchia: «Basta sconfitte onorevoli, voglio punti»

VERONA - Due punti in sei partite sono una rotta da invertire il prima possibile per il Verona di Pecchia. I gialloblù, dopo la partita contro la Lazio di una settimana fa, sono attesi da un altro match complicato: a Torino, contro i granata di Mihajlovic. Il tecnico degli scaligeri è apparso positivo in conferenza stampa: "La condizione della squadra è migliorata, ora pensiamo a fare punti. Ci credo perché vedo convinzione. Il Torino? Ha valori importanti, corrono tanto e hanno grandi giocate individuali. La squadra granata ha una chiara identità, ma abbiamo già affrontato squadre di vertice. Sappiamo cosa fare".

DUBBI E CERTEZZE - Riguardo la formazione Pecchia non svela nulla, ma precisa che "tutti sono a disposizione, ci sono ancora un paio di dubbi. Cerci? Può fare la differenza, per lui è una partita speciale. Contro la Lazio abbiamo giocato con 4 attaccanti, ma abbiamo creato ancora meno". Chiusura sui tifosi che in massa raggiungeranno Torino per tifare Verona: "Dobbiamo ripagarli - ha dichiarato l'allenatore - Non con le sconfitte onorevoli, ma con i punti".

