Serie A Verona, i convocati. Buchel e Valoti, semaforo verde

VERONA - Seduta di rifinitura seguita dalle convocazioni per il Verona, in vista della sfida contro l'Inter, in programma stasera, alle 20.45 al Bentegodi. La rifinitura ha previsto riscaldamento, esercitazioni tattiche e sui calci piazzati; al termine il tecnico Pecchia ha diramato la lista dei 22 convocati per la sfida contro l'Inter. A disposizione Buchel e Valoti.

I CONVOCATI - Portieri: Nicolas, Silvestri, Coppola. Difensori: Caracciolo, Souprayen, Heurtaux, Felicioli. Centrocampisti: Romulo, Laner, Bruno Zuculini, Fossati, Zaccagni, Bessa, Valoti, Buchel. Attaccanti: Verde, Kean, Cerci, Pazzini, Lee, Bearzotti, Fares.

