Serie A Verona, Pecchia: «Puniti dall'Inter al minimo errore»

VERONA - "Quando si gioca con squadre del livello dell'Inter vieni punito a ogni minimo errore". L'ha detto Pecchia, l'allenatore del Verona, dopo la sconfitta di misura contro l'Inter. "Noi abbiamo commesso qualche imprecisione - spiega il tecnico a Sky Sport - ma a parte questo i miei ragazzi hanno giocato bene. Sono amareggiato perché non abbiamo raccolto nulla. Bisogna giocare in questo modo, la squadra ha voglia di lottare e di giocarsela anche contro squadre superiori alla nostra. Non dobbiamo perdere l'entusiasmo nonostante le sconfitte, la strada è questa qui. Adesso dobbiamo tornare a fare punti che poi è quello che conta. Clima ostile allo stadio? Sinceramente non me ne sono accorto…".



