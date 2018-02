Serie A Verona, Pecchia: «Sofferto contro una Lazio forte»

ROMA - "Abbiamo sofferto molto nel primo tempo. Era previsto venire all'Olimpico a fare una partita di sofferenza, ma ci sono state occasioni in cui avremmo potuto far male alla Lazio: dobbiamo migliorare". Così il tecnico del Verona, Fabio Pecchia, dopo la gara contro la Lazio: "Avevamo di fronte una squadra forte che ha spinto, ma abbiamo avuto un momento in cui avremmo potuto far male e non lo abbiamo fatto. Meglio nel secondo tempo, ma abbiamo preso gol. Abbassati troppo? Tante volte siamo riusciti a mantenere alto il baricentro. Quando ci sono spazi devi creare dei pericoli: non ci siamo riusciti. Dobbiamo avere meno timidezza e un migliore approccio. Negli ultimi due mesi abbiamo giocato con tutte le grandi, abbiamo sbagliato solo quella in casa con il Crotone. Calvano? E' rimasto con noi perché aveva un problema. Ha avuto una crescita continua, ho creduto in lui, giorno dopo giorno si guadagna la stima. Un passato turbolento ma può darci una mano in Serie A. Fiducia della società? La salvezza dista cinque punti. Abbiamo avuto delle difficoltà durante la stagione, ma siamo lì. Il ruolino può essere negativo, ma lottando per la salvezza si possono attraversare momenti così. Davanti vanno piano, noi dobbiamo accelerare".

CRONACA