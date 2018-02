Serie B Cremonese-Bari 0-1, festa dei galletti con D'Elia

CREMONA - È un Bari in formato playoff quello che sbanca lo Zini. I galletti espugnano con un gol del terzino D'Elia il campo di una Cremonese al secondo ko di fila dopo quello con la Pro Vercelli. Per la squadra di Grosso, dopo aver battuto il Frosinone una settimana fa, arrivano altri tre punti d'oro e il quarto posto nella classifica del campionato di Serie B, a quota 41 punti. Alla formazione di Tesser continua a mancare la vittoria: l'ultima è del 20 gennaio nell'1-0 contro il Parma.

IL PRIMO TEMPO - La Cremonese parte meglio e crea il pericolo al minuto numero 7: Brighenti, servito da Pesce dalla sinistra, prova col destro da posizione ravvicinata, Micai in due tempi blocca la sfera. Al 10' la risposta del Bari è un'azione personale di Kozak che resiste palla al piede al recupero di due difensori, entra in area ma calcia debolmente verso Ujkani. L'ex Castrovilli - che gioca trequartista dietro le punte Scappini-Brighenti nel 4-3-1-2 disegnato da Tesser - prova il destro potente e piazzato al 30', ma Gyomber ci mette il piedone e devia provvidenzialmente. L'azione più bella del primo tempo la confezinano gli ospiti al 35': Anderson innesca Henderson che di prima intenzione verticalizza per Kozak; il destro dell'ex Lazio finisce alto sopra la traversa. Prima della fine del primo tempo la Cremonese fa in tempo a sfiorare un palo con Scappini sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

D'ELIA ROMPE L'EQUILIBRIO - La partita è vivace, ma soprattutto è equilibrata. La Cremonese prova a tenere le redini del gioco, il Bari contiene bene e gestisce. Il copione si ripete a inizio ripresa e nei primi minuti ancora una volta è il difensore Gyomber a salvare Grosso dall'1-0 lombardo, ribattendo per ben due volte la conclusione di Brighenti. Brienza prova a inventarsi una giocata delle sue al quarto d'ora, con un tiro da 30 metri deviato da Ujkani. È il segnale che il Bari è vivo, nonostante il predominio degli uominidi Tesser. Il tecnico dei lombardi decide così che è arrivato il momento di osare e getta nella mischia Scamacca, ma il gol lo trovano gli ospiti al 64': affondo di Sabelli sulla destra, cross in mezzo all'area respinto dalla difesa della Cremonese sui piedi di D'Elia che col sinistro addomestica il pallone e col destro lasciare partire una conclusione imprendibile per Ujkani. Secondo gol in questo campionato per l'ex Vicenza. La reazione grigiorossa non si fa attendere, ma il palo colpito da Pesce a 15' dalla fine è più di un segnale. L'assalto finale produce una sola grande occasione: rovesciata di Scamacca, deviazione di testa di Scappini e miracolo di Micai. Siamo al 95' e non c'è più tempo: il Bari di Fabio Grosso festeggia ancora.