Serie B: frenano Empoli e Frosinone, è la notte del Palermo

ROMA - Nella giornata dei rinvii (quattro le gare saltate per la neve e il maltempo) e dopo il colpo del Parma ieri sul campo della Salernitana, stasera n campo nel 28esimo turno di Serie B sono state protagoniste le tre prime della classe. A fare festa solo il Palermo terzo, che batte l'Ascoli e rosicchia due punti sia al Frosinone (un punto in rimonta a Cremona) e all'Empoli (raggiunto in extremis dall'Avellino): ora i rosanero siciliani sono a -3 dai ciociari e a -4 dalal capolista toscana.

EMPOLI-AVELLINO 1-1 - Se sul campo del Cittadella il recupero era stato amico dell’Empoli, capace di pareggiare al 94’, stavolta allo stesso minuto la cpaolista è stata beffata in casa dall’Avellino che torna dalla Toscana con un punto prezioso quando forse nemmeno il tecnico Novellino se l’aspettava più. Gli irpini reggono l’urto dei toscani per quasi tutto il primo tempo, ma sono costretti a capitolare al 39’: cross di Di Lorenzo dalla destra, Zajc anticipa tutti e con un destro chirurgico manda la palla in gol. E la rete del 23enne fantasista sloveno sembrerebbe bastare per incamerare tre punti pesanti ai toscani, che nella ripresa gestiscono senza troppi affanni la gara. La squadra di Andreazzoli non ha però fatto i conti con D’Angelo che in pieno recupero fa 1-1 in mischia e va a esultare sotto i tifosi di casa, prendendosi così il secondo giallo e il rosso.

Frosinone in rimonta a Cremona: finisce 2-2 CREMONESE-FROSINONE 2-2 – Voglia di riscatto per il Frosinone di Carmine Longo, che dopo il ko interno contro il Perugia si presenta a Cremona lasciando inizialmente in panchina i suoi due bomber Daniel Ciofani e Ciano. Un turnover dettato dal fitto calendario ma che porta i ciociari a faticare in un primo tempo tutto di marca lombarda: dopo mezz’ora infatti la squadra di Attilio Tesser è gia avanti di due reti grazie agli altrettanti rigori trasformati da Scappini e da Piccolo, il primo per fallo di di Ariaudo su Castrovilli (20’) e il secondo per un’entrata scomposta di Chibsah su Arini (32’). Nella ripresa il tecnico dei laziali corre ai ripari inserendo i suoi bomber e la musica cambia ben presto: al 66’ è infatti Daniel Ciofani, servito da Chisbah, ad accorciare le distanze con un pregevole destro al volo mentre al 74’ arriva il pari di Ciano su rigore (il terzo della partita) concesso per fallo di mano di Claiton.

ENTELLA-CITTADELLA 1-1 - Dopo due pareggi di fila, incassa un ko interno con il Cittadella. Per i veneti, temporaneamente al 4° posto in classifica in attesa del recupero del Bari con lo Spezia, decide un gran tiro al volo di Arrighini nel primo tempo (42'). Sfortunati i liguri nella ripresa, in particolare quando nella stessa azione Gatto e poi Crimi colpiscono il palo alla sinistra di Paleari.

NOVARA-FOGGIA 0-1 - Ancora un passo falso per il Novara, che perde in casa con il Foggia nonostante la superiorità numerica per oltre un'ora. I pugliesi vincono grazie al quinto gol in campionato del tedesco Kragl (12'). Sempre nel primo tempo il Foggia resta in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione di Greco (19' e 27'). Nella ripresa, per il Novara, entrano anche Maniero, Sciaudone e Di Mariano, ma in oltre un'ora di gioco, però, la squadra di Mimmo Di Carlo non riesce ad acciuffare il pari e incassa il secondo ko di fila. In pieno recupero, poi, anche il Novara resta in 10 per l'espulsione di Sciaudone (doppio giallo in 10 minuti).

Palermo vola: 4-1 all'Ascoli, ora a -3 dalla Serie A PALERMO-ASCOLI 4-1 - Dopo le tre sconfitte di fila (a Empoli, con l’Entella e a Perugia) il Palermo non può permettersi altri falsi per non perdere altro terreno dalle battistrada Empoli e Frosinone e guardarsi alle spalle da Cittadella e Bari. I siciliani provano a fare la gara ma nel primo tempo non riescono ad andare al di là di una punizione calciata pericolosamente da Jajalo e di un paio di tentativi con Nestorovski di testa e con Coronado sui quali però si districa bene il portiere Lanni. A passare prima del riposo è invece l’Ascoli (che al 22’ aveva sostituito Martinho con Mignanelli): al 42’ cross di Mogos dalla destra per Clemenza il cui tiro-cross diventa un assist per Bianchi, che insacca in spaccata da posizione ravvicinata. Negli spogliatoi poi il tecnico rosanero Tedino si fa evidentemente sentire perché al rientro in campo è un altro Palermo. Il pari arriva immediato con Rispoli (46’), subito dopo ci pensa poi Coronado (48’) a effettuare il sorpasso con una strepitosa azione personale e al 55’ arriva anche il tris ancora con Rispoli. La squadra di Cosmi è alle corde e all’83’ incassa anche il quarto gol, firmato da capitan Nestorovski su punizione.

VENEZIA-TERNANA 2-0 - Nessun problema per il Venezia contro la Ternana, fanalino di coda della classifica di Serie B. La squadra di Pippo Inzaghi - che consolida il 6° posto - vince grazie al colpo di testa di Domizzi (34') e al gol dal limite dell'area di Stulac (80'). Nel mezzo Sala para un rigore a Zigoni (53').