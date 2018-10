Serie B Perugia-Venezia 1-0, decide Melchiorri

PERUGIA - Vittoria casalinga per il Perugia, che al termine di un match equilibrato con poche ma significative occasioni da ambo le parti, batte 1-0 il Venezia con la rete di Melchiorri.

IL PRIMO TEMPO - La prima vera occasione è per i padroni di casa al 10', quando Vido tira da fuori area e costringe Vicario ad allungarsi e deviare oltre il palo. Il Venezia da quel momento inizia a fare possesso palla, arrivando seriamente dalle parti di Gabriel al 25': Di Mariano affonda e conclude di destro, il portiere brasiliano non solo para, ma fa anche gli straordinari sul tap-in di Zigoni. Dieci minuti dopo la squadra di Nesta va ad un passo dal vantaggio: azione personale di Vido che si libera in area, superando con il diagonale Vicario, ma i lagunari sono salvati da Bruscagin sulla linea. Nel finale del primo tempo, l'infortunio di Bianco toglie fosforo ed esperienza alla mediana umbra, mentre Vecchi necessita di maggiore concretezza sotto porta da parte dei suoi attaccanti.

LA RIPRESA - Bastano 8 minuti al Perugia per andare in vantaggio: il subentrato Andelkovic sbaglia il disimpegno, Melchiorri scaglia una bordata di destro dal limite, infilando il pallone nell'angolino basso. Il Venezia cerca il pareggio, schiacciando i padroni di casa nella loro metà campo e spingendo soprattutto sulla destra con Falzerano, Nesta sostituisce Verre con il più fresco Moscati. Andelkovic, già ammonito, si fa buttare fuori, lasciando gli ultimi dieci minuti i lagunari in inferiorità numerica. Di Mariano sfiora il pareggio all'87', ma il suo destro lambisce solo il palo; anche Vido tenta la medesima giocata dopo essersi portato a spasso i difensori avversari, ma la palla va a lato, poco prima del triplice fischio.

PERUGIA-VENEZIA 1-0: NUMERI E STATISTICHE