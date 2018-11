Serie B, Brescia-Verona 4-2: Donnarumma spietato. Cittadella-Venezia 3-2: show di Finotto

BRESCIA - Sconfiggendo 4-2 il Verona, il Brescia di Corini aggancia gli scaligeri in classifica a quota 18. La prima occasione capita alle Rondinelle: al 16' Donnarumma vince il duello con Caracciolo, penetra in area dalla sinistra e conclude dal limite dell'area piccola: destro alto. La gara del Rigamonti è senz'altro equilibrata, con qualche nervosismo di troppo: sono numerose le interruzioni del direttore di gara, che ammonisce Sabelli, Ndoj e Colombatto. Al 38' Donnarumma si conferma sempre più capocannoniere: su lancio di Tonali, Marrone anticipa Torregrossa, il numero 9 si avventa sulla respinta del difensore e batte Silvestri col mancino. Cinque minuti dopo, i lombardi raddoppiano con Tonali su assist di Ndoj. Il primo tempo tempo si chiude dunque 2-0; al sessto minuto della ripresa, l'ex Caracciolo accorcia le distanze di testa, ma al 56' la squadra di Corini trova il tris, con uno scatenato Donnarumma che servito da Torregrossa insacca con il destro dentro l'area. Al 69' il Brescia cala il poker: Torregrossa riceve sulla trequarti da Spalek e trafigge Silvestri con una splendida conclusione macina che s'insacca sotto la traversa. Pazzini a 10' dalla fine segna per gli ospiti, ma è inutile. Corini ancora imbattuto, problemi per Grosso.

BRESCIA-VERONA 4-2: NUMERI E STATISTICHE

CITTADELLA - Il Cittadella si aggiudica 3-2 il derby veneto con il Venezia, ponendo fine all'imbattibilità di Zenga. Già all'11 la gara subisce una svolta: ripartenza veloce di Falzerano, filtrante per Vrioni, che viene steso in area da Paleari in uscita: Bentivoglio realizza senza problemi il seguente penalty, portando i lagunari in vantaggio. Gli uomini di venturato non accusano la rete subita, e già al 16' pareggiano con Finotto: Settembrini scambia con Schenetti e crossa da destra, girata al volo del numero 30 granata che batte Vicario. L'entusiasmante primo tempo vede due minuti dopo l'autorete di Drudi: su cross profondo di Bentivoglio, clamorosa incomprensione tra il difensore e Paleari, con il primo che insacca di testa nella propria porta. Al 36' Benedetti rischia di andare sotto la doccia per un bruttissimo intervento a gamba alta su Falzerano: solo giallo per lui. Nella ripresa i toni si fanno più accesi e Di Mariano, Bentivoglio e Iori in pochi minuti finiscono sulla lista de cattivi. Serve un miracolo di Vicario al 56' per evitare che Frare pareggi di testa. Al 72' Finotto porta di nuovo i suoi al pareggio: Vicario salva su un'incornata di Strizzolo ma non può nulla sul tap-in del centravanti. All'83, il sorpasso del Cittadella: un Finotto in stato di grazia brucia Domizzi in velocità e regala tre punti a Venturato. Il Venezia paga un secondo tempo inguardabile.

CITTADELLA-VENEZIA 3-2: NUMERI E STATISTICHE