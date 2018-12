Serie B Foggia-Venezia, probabili formazioni e diretta dalle 21. Dove vederla in tv

FOGGIA - Nel posticipo di stasera il Foggia proverà a strappare punti vitali al Venezia allo Zaccheria. Grassadonia non potrà contare su capitan Agnelli, squalificato; Tonucci e Zambelli sono out per infortunio. Zenga arriva in Puglia senza Geijo e Migliorelli.

SEGUI LIVE FOGGIA-VENEZIA

PROBABILI FORMAZIONI

FOGGIA (4-3-1-2): Bizzarri; Martinelli, Ranieri, Camporese, Loiacono; Busellato, Carraro, Gerbo; Galano; Iemmello, Mazzeo. Allenatore: Grassadonia

VENEZIA (4-3-3): Vicario; Zampano, Domizzi, Modolo, Garofalo; Suciu, Bentivoglio, Pinato; Citro, Vrioni, Di Mariano. Allenatore: Zenga

ARBITRO: Volpi di Arezzo

IN TV: Dazn