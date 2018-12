Serie B, Benevento-Brescia 1-1

BENEVENTO - Illuso e poi deluso: il Brescia di Lanna (il vice di Corini squalificato) torna in Lombardia con un solo punto, dopo aver accarezzato l'idea di battere il Benevento a casa sua.

LA GARA - L'avvio giallorosso è molto deciso, dopo solo 2' Tello conquista il primo corner del match. Il Brescia risponde con Bisoli, servito da Spalek in orizzontale: la sua conclusione dal limite viene deviata in corner da Montipò. Intorno alla mezz'ora, tocca ad Improta sprecare una grossa chance: su cross di Letizia, il destro dell'attaccante (appostato sul secondo palo) finisce sopra la traversa. E' Cistana il primo ammonito della gara, per una vistosa trattenuta su Coda. L'occasione più ricca di tutta la prima frazione capita alla formazione di Bucchi: Roberto Insigne con il mancino sfiora il palo, per lo spavento dei tifosi lombardi presenti al Vigorito. Dopo 9' del secondo tempo, Bandinelli raccoglie la sfera sul cross dalla destra, ma la sua conclusione insidiosa viene deviata in corner. Bucchi perde Letizia per infortunio muscolare e lo sostituisce con Maggio. E' al 73' che il Brescia castiga i sanniti: Donnarumma attacca la profondità e crossa in area per Torregrossa che batte Montipò di sinistro. Il vantaggio ospite dura solo sei minuti, quando avviene il clamoroso errore di Cistana, che nel tentativo di mettere in corner beffa Alfonso. Nei minuti finali gli animi si scaldano: si contano quattro ammoniti, il Brescia gioca le carte Curcio e Gastaldello, subito dopo Bucchi viene espulso per aver protestato eccessivamente a causa di un presunto fallo non fischiato a Bisoli, già ammonito. Il triplice fischio decreta la fine di una gara senza vincitori: rondinelle alla pari del Pescara secondo in classifica, Benevento quinto con il Lecce.

BENEVENTO-BRESCIA 1-1: NUMERI E STATISTICHE