Serie B Palermo-Foggia, probabili formazioni e diretta dalle 21. Dove vederla in tv

PALERMO - Dopo le prestazioni modeste contro Cremonese e Salernitana, il Palermo deve tornare a vincere contro il Foggia, stasera al Barbera alle 21. Stellone ritrova Aleesami, Rispoli si accomoda in panchina; in attacco assenti Nestorovski e Moreo. Il tecnico rossonero Padalino non può contare in difesa su Tonucci e Camporese.

PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (4-3-2-1): Brignoli; Salvi, Bellusci, Szyminski, Aleesami; Murawski, Jajalo, Haas; Falletti, Trajkovski; Puscas. Allenatore: Stellone

FOGGIA (3-5-2): Noppert; Loiacono, Martinelli, Ranieri; Ngawa, Gerbo, Greco, Galano, Kragl; Iemmello, Mazzeo. Allenatore: Padalino

ARBITRO: Ghersini di Genova

IN TV: Dazn ore 21