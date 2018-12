Serie B Padova, ufficiale: esonerato Foscarini. Torna Bisoli

PADOVA - Non è durata molto l'avventura di Claudio Foscarini alla guida del Padova: il tecnico veneto, chiamato il 6 novembre scorso a sostituire l'esonerato Pierpaolo Bisoli, ha pagato la sconfitta casalinga con il Benevento di ieri e la pessima situazione in classifica biancoscudata (ultimi con 11 punti), venendo sollevato dall'incarico. Il suo posto viene preso proprio da Bisoli, richiamato a raddrizzare il timone di una squadra in difficoltà. Ecco il comunicato ufficiale del club: "Il Calcio Padova informa che la Società biancoscudata ha deciso di sollevare dall’incarico mister Claudio Foscarini. Al tecnico di Riese Pio X va il ringraziamento della Società per la professionalità dimostrata e gli auguri per il prosieguo della carriera. A partire da oggi pomeriggio la guida tecnica della prima squadra sarà affidata a mister Pierpaolo Bisoli".