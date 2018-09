Serie B Palermo, Tedino torna al passato

PALERMO - Ci sono tanti Palermo possibili ma contro il Foggia Bruno Tedino deve sceglierne uno e sperare che funzioni. Le prime sedute della settimana sembrano indicare chiaramente la strada del ritorno al passato: in Puglia i rosanero giocheranno quasi certamente col 3-5-1-1, lo stesso modulo utilizzato nella fase centrale dello scorso anno con rendimento da primato. Dunque tre corazzieri dietro (Bellusci, Struna, e Rajkovic), due esterni che sappiano spingere e difendere, la ricerca del gol affidata all’estro di un fantasista e di una punta abile nei 16 metri. In uno schema del genere, per adesso il tecnico dovrà scegliere due soli nomi fra Falletti e Trajkovski e fra Puscas e Nestorovski.

