Serie B Palermo, Stellone: «Non eravamo fenomeni prima, non siamo scarsi adesso»

PALERMO - C'è grande attesa nel mondo Palermo per la sfida del Barbera contro il Lecce: i rosanero devono provare a rifarsi del passo falso contro il Crotone. In conferenza stampa il tecnico dei siciliani Roberto Stellone esordisce così: "Non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi adesso: dobbiamo lavorare tutti insieme per centrare l’obiettivo. Da adesso parte un mini torneo per la promozione diretta. Dispiace per i tifosi che sono venuti a Crotone, ora poche chiacchiere e pensiamo alla partita di domani. Abbiamo superato un periodo nel quale abbiamo dovuto fare i conti con diversi infortuni. Dobbiamo pensare positivo e che siamo gli stessi di un mese fa. Con la voglia e le prestazioni giuste possiamo uscire da questo momento. Sono convinto che domani faremo bene e che non sbaglieremo il tipo di partita. Partite come quella di Crotone possono capitare, dobbiamo essere bravi noi a sbagliare il meno possibile. A Crotone tutta la squadra ha sbagliato la gara. Abbiamo avuto il tempo giusto per capire i nostri errori e ripartire".

TRAJKOVSKI TITOLARE - Sullo schieramento di domani: "Cambierò quatto o cinque giocatori rispetto alla partita di Crotone. Torneremo alla difesa a quattro. Trajkovski domani partirà dal primo minuto. Il Lecce è una squadra che gioca bene e verrà a Palermo sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria contro il Verona. Gunnarsson può ricoprire diversi ruoli in difesa. Ha delle buone qualità. Le squadre che si trovano adesso in zona play off lotteranno fino alla fine per la promozione diretta. Domani sarà uno scontro diretto ma noi siamo il Palermo e vogliamo portare a casa i tre punti".

LE PAROLE DI GUNNARSON - Nel corso della conferenza stampa è stato anche presentato Niklas Gunnarson, il nuovo acquisto del Palermo. Il compito di introdurlo è spettato a Rino Foschi: "Gunnarsson è un ragazzo eccezionale e un grande professionista. Andrà a completare il nostro organico. Cercavamo un giocatore nel suo ruolo. È un ragazzo interessante e siamo contenti che sia qui con noi". Prende la parola il difensore norvegese: "Sto bene e sono contento di essere qui. Palermo merita di stare in Serie A; sono arrivato per dimostrare le mie qualità. Ho avuto il sostegno dell’intera squadra e dello staff del Palermo. Sono un ragazzo socievole e mi sono trovato bene fin da subito con tutti i miei nuovi compagni. Mi sento pronto per giocare nel campionato italiano. Qui si pratica un calcio molto fisico e penso di poter dire la mia. Giocherò dove mi chiederà di fare il mister, rispettando le sue decisioni. Voglio ringraziare il Presidente Foschi, il Segretario Francavilla, il mio avvocato e la mia famiglia. Palermo è un’opportunità fantastica per me”.

SEGUI LIVE PALERMO-LECCE