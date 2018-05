Perugia, esonerato Breda. Si prepara Alessandro Nesta

Non è bastato il pass per i play off

PERUGIA - Roberto Breda non è più l'allenatore del Perugia. Nemmeno il punto conquistato contro il Novara (1-1), che ha permesso al Grifo di staccare il pass per giocarsi i playoff, è bastato a evitare l'esonero. Ecco la nota ufficiale della società: «La società A.C. Perugia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Roberto Breda. A lui e al vice Carlo Ricchetti vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati. Entro la giornata di lunedì 14 maggio sarà comunicato dal Club il nome del nuovo responsabile tecnico della prima squadra». Al posto di Breda dovrebbe arrivare, almeno per questo finale di stagione, Alessandro Nesta, oggi in tribuna al Curi.