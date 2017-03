Serie B Ternana, Longarini: «Non sarò il direttore generale della Lazio»

TERNI - L'ultimo posto in campionato, il cambio di allenatore, le voci di addio dell'amministratore unico, Simone Longarini. Non sono giorni facili per la Ternana, ma proprio per dare una risposta forte, Longarini ha parlato sul sito del club attraverso un comunicato stampa: "In riferimento alle notizie apparse in questi ultimi giorni su diversi quotidiani cartacei ed online relative ad un mio inserimento nell’organigramma della S.S. Lazio in qualità di DG ed in merito ad un mio interesse nel rilevare le quote del Latina Calcio dal tribunale fallimentare smentisco categoricamente tali affermazioni in quanti false, destabilizzanti, e destituite di qualsiasi fondamento”.

