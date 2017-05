Dalbert, il terzino brasiliano ha un accordo con l'Inter

Gioca sulla fascia sinistra, ha 23 anni e si è fatto apprezzare nel Nizza di Balotelli, che ha chiuso il campionato francese al terzo posto e si è qualificato per il preliminare di Champions. Ha già trovato un'intesa per cinque stagioni con l'Inter, che adesso tratta con il Nizza. Nel suo ruolo è stato la rivelazione della Ligue 1

ROMA - Ha giocato con Balotelli, si è fatto apprezzare in Ligue 1, ha aiutato il Nizza a qualificarsi al preliminare di Champions League ed è finito diverse volte nella Top 11 della rivista “France Football”. In base al rendimento e ai voti in pagella, Dalbert si è rivelato il migliore terzino sinistro del campionato francese: è brasiliano, ha ventitré anni, è stato preso nella scorsa estate dal Nizza e scoperto in Portagallo, con la maglia del Vitoria Guimarães. E’ entrato nei piani dell’Inter, che ha già raggiunto un accordo con Dalbert per un contratto fino al 2022. I dirigenti nerazzurri sono impegnati ora nella trattativa con il Nizza: hanno offerto sette milioni di euro per il cartellino, costato al club rossonero intorno ai due milioni. C’è ancora distanza tra la proposta del’Inter e la richiesta del Nizza, che appartiene a un consorzio cinese e statunitense guidato da Chien Lee e Alex Zheng. Dodici milioni di euro più bonus: ecco la risposta ricevuta dall’Inter, che nei prossimi giorni effettuerà un nuovo tentativo.

LA SERIE B PORTOGHESE - Dalbert ha sempre offerto diverse soluzioni ai suoi allenatori. Può muoversi da terzino classico, in una difesa a quattro, ma è in grado di coprire anche l’intera fascia lavorando da esterno di centrocampo. Garantisce una spinta costante, arriva al cross ed è affidabile anche in marcatura. E’ alto un metro e 81, pesa 70 chili, è nato a Barra Mansa (in provincia di Rio de Janeiro) l’8 settembre del 1993. Ha cominciato la sua carriera nella squadra della sua città, il Barra Mansa Futebol Clube. E in seguito ha continuato il suo percorso di formazione nel Fluminense e nel Flamengo. E’ sbarcato presto in Europa, firmando nel 2013 - a diciannove anni - un contratto con l’Academico, Viseu, società portoghese che partecipa al campionato di “Segunda Liga”, l’equivalente della nostra serie B.

IL TECNICO FAVRE - Trentatré presenze, 2.874 minuti in campo, quattro assist nella sua prima esperienza in Ligue 1, che il Nizza del tecnico svizzero Lucien Favre ha chiuso al terzo posto, dopo aver coltivato anche il sogno di poter vincere un titolo: impresa che manca dal 1959, quando fu firmata in panchina da Jean Luciano. Dalbert, agile e rapido, ha cambiato diversi moduli con Favre: è passato dal 4-4-1-1 al 4-2-3-1 e anche al 3-5-2, dimostrando maturità a livello tattico. Chilometri, resistenza, controllo elegante del pallone: il brasiliano si è rivelato decisivo nel motore del Nizza. E ora ha un obiettivo: volare in Italia per sposare il progetto dell’Inter di Spalletti e Sabatini.