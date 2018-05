Magallan, l'Ajax cerca il colpo in Argentina

ROMA - Le gerarchie sono cambiate: l’Ajax è scivolato un po’ ai margini, sta conoscendo una fase di transizione, non riesce a vincere il campionato olandese da quattro anni. Non mancano, però, i talenti: dal difensore centrale Matthijs De Ligt (1999) al regista Donny Van de Beek (1998), dal centravanti Kasper Dolberg (1997) alle due ali Justin Kluivert (1999, nei piani della Roma) e David Neres (1997). Il nodo sono i risultati, i cinque allenatori sostituiti in due anni: Frank De Boer, Peter Bosz, Marcel Keizer, Michael Reiziger e Henk Ten Cate. Dal 2014, dopo lo storico poker centrato da De Boer (licenziato in seguito dall’Inter e dal Southampton), l’Ajax non è più riuscito a recitare un ruolo da protagonista in Eredivisie, perdendo nel 2017 anche la finale di Europa League contro il Manchester United di José Mourinho.

L’ESPERIENZA - Dalla fine di dicembre ha affidato il progetto a Henk Ten Cate, 63 anni, olandese, che ha studiato gli schemi di Rinus Michels e Johan Cruyff. Ha lavorato nel Barcellona da vice di Frank Rijkaard, ha collaborato con il Chelsea di Roman Abramovich, aveva già guidato l’Ajax dal 2006 al 2007 conquistando una Coppa d’Olanda e due Supercoppe. Ha girato il mondo: Germania, Ungheria, Grecia, Emirati Arabi, Qatar, Cina. Ha chiuso l’ultima stagione al secondo posto e sta progettando con i dirigenti la nuova squadra. Priorità alla difesa, si lavora su un centrale e il primo nome della lista è quello di Lisandro Magallan, 24 anni, argentino, tre campionati vinti con la maglia del Boca Juniors: gli ultimi due con il tecnico Guillermo Barros Schelotto, che nel 2016 guidò per quasi un mese nel Palermo.

IL PARAGONE - Nel regno della “Bombonera”, a Buenos Aires, lo considerano l’erede di Walter Samuel. Personalità, anticipo, colpo di testa, si muove sul centro-destra in una linea a quattro. E’ nato a La Plata il 27 settembre del 1993, è alto un metro e 81, pesa 79 chili, ha cominciato la carriera nel Gimansia. Il Boca Juniors lo ha scoperto nel 2012, ha speso un milione e quattrocentomila euro per l’80% del suo cartellino, mentre il 20% appartiene alla famiglia e all’agenzia di intermediazione “Comunigoal”. Tra coppe e campionato, Magallan ha giocato 58 partite con il Boca Juniors e ha segnato due gol (al River Plate e all’Olimpo di Bahia Blanca). Non c’ solo l’Ajax sul difensore, ma anche il Siviglia.