Under 21, Gagliardini chiede scusa per il rosso: «Imperdonabile»

Il centrocampista dell'Inter scrive un post sui social per scusarsi dell'espulsione che ha lasciato gli azzurrini in 10 durante la semifinale persa con la Spagna

ROMA - Roberto Gagliardini usa i social network per scusarsi con i compagni e con tutti i tifosi dell'Italia Under 21, eliminata in semifinale agli Europei in Polonia dopo la sconfitta per 3-1 contro la Spagna, per l'espulsione rimediata nel secondo tempo della gara, dopo il primo vantaggio spagnolo, che ha costretto gli azzurrini ad un forte dispendio di energie poi punito dal maggiore tasso tecnico iberico. Il centrocampista dell'Inter ha scritto così un lungo post sui suoi account.

MEA CULPA - Ecco il testo integrale del post di scuse pubblicato da Gagliardini su Facebook: «È difficile trovare le parole giuste, le ho pensate a lungo, probabilmente non esistono, allora ho scelto le più sincere possibili. Chiedo scusa, anche se non può bastare a giustificare 2 anni di duro lavoro, di sacrifici da parte di tutti coloro che ci hanno accompagnato in questa esperienza unica. Chiedo scusa per il mio imperdonabile errore, che mi ha costretto a vedere i miei compagni lottare fino all'ultimo secondo in inferiorità numerica, è stato straziante, frustrante. Purtroppo il calcio è anche questo. E dopo le scuse, restano i "grazie".

Grazie a tutti coloro che hanno reso questo Europeo unico, grazie ai magazzinieri, allo staff medico, grazie al Mister e allo Staff tecnico.

Grazie a chi ha tifato per noi.

Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa squadra, e sono semplicemente orgoglioso di essere ITALIANO #azzurrini».