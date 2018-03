Viareggio Cup: Inter-Fiorentina 2-1 (d.t.s.): il gol vittoria firmato da Vergani

VIAREGGIO - L'Inter supera in rimonta 2-1 la Fiorentina e si aggiudica la 70esima edizione del Torneo di Viareggio. Per i nerazzurri si tratta dell'ottava affermazione nella competizione proprio come i viola, dietro a Milan e Juventus ferme a quota 9. Vantaggio della Fiorentina a inizio della ripresa con Sottil. Il pareggio interista è arrivato all'80' grazie a Belkheir. Il gol della vittoria è invece merito di Vergani, a segno nel primo tempo supplementare. Nell'ultima frazione di gioco la Fiorentina è rimasta in dieci a causa dell'espulsione per doppia ammonizione di Pinto. Partita molto combattuta fin dal primo minuto con predominanza nerazzurra. Stesso risultato della finale Scudetto Primavera di nove mesi fa. A fine partita l'Inter ha dedicato la vittoria a Pierluigi Casiraghi, storico osservatore delle giovanili nerazzurre, scomparso la scorsa notte.

INTER-FIORENTINA 2-1 (d.t.s): LA CRONACA

120' - Finisce qui: l'Inter vince la 70esima edizione della Viareggio Cup battendo 2-1 la Fiorentina. Ottavo successo nerazzurro

118' - Occasione viola: lancio lungo per Diakhate che in area, con poca lucidità, non trova la deviazione

114' - Ultimi assalti viola alla ricerca disperata del pareggio, l'Inter gioca di rimessa

110' - Si rivede l'Inter: Pompetti ci prova dalla distanza di prima intenzione, ma il suo tiro è impreciso

107' - Ci prova la Fiorentina: sinistro da fuori di Ranieri che però non inquadra la porta

106' - Inizia il secondo tempo supplementare: Longo reclama un rigore per un intervento di Sala. Si prosegue

105' - Seconda ammonizione per Pinto, espulso. La Fiorentina giocherà in dieci il secondo tempo supplementare

104' - Dalla distanza ci prova Ranieri con un sinistro a giro, palla alta

103' - La Fiorentina ha portato in attacco anche Diakhate per avere la superiorità numerica

102' - Reazione viola dopo lo svantaggio: Visentin di destro si coordina male e calcia alto dal limite dell'area

95' - GOL dell'Inter! Incertezza di Ghidotti in uscita alta, pallone a Vergani che in due tempi mette la palla in rete

94' - E' sempre l'Inter a fare la partita

91' - Inizia il primo tempo supplementare: 5 cambi per entrambe le sqadre

90'+3' - Fischio finale. Inter e Fiorentina vanno ai tempi supplementari

88' - Inter vicina al raddoppio: miracolo di Ghidotti sulla conclusione di Sala

85' - Problemi per Sottil, autore del gol viola

80' - Pareggio dell'Inter! Filtrante di Brignoli per Belkheir che davanti al portiere non sbaglia

74' - Ammonito Pinto per un brutto intervento su Brignoli

70' - Aumenta la pressione nerazzurra: la girata di Belkheir è imprecisa

64' - Occasione Inter! Brignoli calcia da pochi metri, deviazioni miracolosa di Pinto

62 ' - Infortunio ai flessori della gamba sinistra per Mosti, costretto a chiedere il cambio. Al suo posto Ferrarini

57' - L'Inter reclama un rigore per un tocco con la mano in area di Diakhate

48' - Risposta dell'Inter: Ghidotti respinge il colpo di testa pericoloso di Merola

47' - GOL della Fiorentina: cross basso dalla destra di Maganijc, Sottil di piatto insacca. Dedica per Astori

46' - Nessun cambio nella ripresa

45' - Termina senza reti il primo tempo: buon approccio della Fiorentina, finale in crescendo per l'Inter

43' - Inter ancora vicina al vantaggio con Schirò che manda alto di testa sul cross di Brignoli

40' - Su corner di Pompetti, Merola tenta il colpo di testa ma la palla termina sul fondo

33' - Clamorosa occasione da gol divorata da Gori che si presenta da solo davanti a Pissardo ma mette fuori

29' - Punizione velenosa di Pompetti, Ghidotti è attento e devia distendendosi sulla destra

24' - Pinto cerca la girata di testa ma non inquadra la porta

16' - Proteste della Fiorentina per un tocco di braccio di Nolan

4' - Diakhate ci prova su punizione da 25 metri, palla fuori bersaglio

1' - Dopo il minuto di silenzio per la scomparsa dello storico osservatore nerazzurro Pierluigi Casiraghi, l'arbitro Damato dà il via

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER: 1 Pissardo; 22 Zappa, 4 Nolan, 6 Rizzo; 2 Valietti, 8 Brignoli, 5 Pompetti, 10 Schirò, 3 Sala; 24 Merola, 9 Adorante.

A disposizione: 12 Pozzer, 21 Bagheria, 7 Rover, 11 Belkheir, 13 Van Den Eynden, 14 Danso, 15 Corrado, 17 Visconti, 20 Gavioli, 23 Vergani, 25 Marzupio, 26 D’Amico, 28 Roric.

Allenatore: Stefano Vecchi

FIORENTINA: 1 Ghidotti, 2 Pinto, 3 Ranieri, 5 Mosti, 6 Valencic, 7 Sottil, 8 Lakti, 9 Gori, 10 Maganjic, 26 Ceccacci, 29 Diakhate

A disposizione: 12 Brancolini, 4 Hristov, 11 Purro, 14 Meli, 15 Toure Diawara, 17 Corigliano, 18 Longo, 19 Faye, 20 Kasse, 21 Marozzi, 23 Ferrarini, 24 Simonti, 25 Gorgos, 27 Visentin

Allenatore: Emiliano Bigica

Arbitro: Antonio Damato (sez. Barletta)

Assistenti: Crispo e Schenone.

A Twitter List by CorSport