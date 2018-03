Amazon Prime Video: in arrivo uno speciale sul Manchester City

SI chiamerà "All or Nothing: Manchester City" e mostrerà i dietro le quinte della squadra

ROMA - Amazon annuncia che, in seguito al successo delle serie All or Nothing NFL, vincitrici di un Emmy, Prime Video lancerà nuovi contenuti sportivi sotto il brand ombrello All or Nothing. Queste serie in arrivo condivideranno l'eccellenza creativa del marchio All or Nothing, offrendo un accesso senza precedenti all'intera stagione di un team, ai suoi protagonisti e ad immagini avvincenti.

All or Nothing: The Michigan Wolverines, debutterà il 6 aprile in esclusiva su Prime Video. La serie è narrata da Mark Harmon (NCIS), pluripremiato attore e produttore. Tutti gli otto episodi saranno disponibili da subito. All or Nothing porterà infatti i clienti Prime a seguire non solo le gesta epiche, ma anche i momenti fuori campo, della stagione 2017 dei Michigan Wolverines, la mitica e invincibile squadra di football americano universitario guidata da Jim Harbaugh.

Le telecamere seguiranno l'allenatore Jim Harbaugh, nella sua terza stagione alla guida della squadra, attraverso trionfi, prove e avversità che impegnano i campioni nel Big Ten, uno dei tornei di football americano universitario più impegnativi. La serie fornisce anche uno sguardo intimo delle vite degli atleti studenti incaricati di portare avanti il lignaggio dei favolosi Michigan, sia dentro sia fuori dal campo.

All or Nothing: New Zealand All Blacks ha seguito invece i famosissimi All Blacks per tutto il 2017. La serie fornisce uno sguardo dall’interno sul mondo dei giocatori, allenatori e su tutto il personale che ruota intorno alla squadra sia dentro che fuori dal campo. I clienti Prime potranno vedere in esclusiva cosa rende questa squadra così speciale e cosa significa in questo sport così duro indossare la maglia nera ed eseguire la sacra danza Haka.

E per finire, All or Nothing: Manchester City, mostrerà ai fan dello storico club i dietro le quinte della squadra, il loro famigerato coach Pep Guardiola e le storie di vita personale dei giocatori al top della Premier League Inglese. Guardiola è stato uno dei migliori giocatori e allenatori dei suoi tempi, ha vinto tre Champions League con il Barcellona FC. Ha iniziato ad allenare il Manchester City nel 2016 con giocatori del calibro di Sergio Aguero, Gabriel Jesus e Kevin de Bruyne.

“Prime Video è orgogliosa di offrire contenuti sportivi incredibilmente accattivanti e spesso inediti" dichiara Heather Schuster, Head of Unscripted, Amazon Originals. “Siamo in grado di portare le telecamere in posti dove nessuno ha mai avuto accesso prima d’ora, per dare ai clienti Prime uno sguardo esclusivo e originale sulle stagioni sportive più amate al mondo. A esse abbiamo dato il titolo All or Nothing,che riassume tutta l’epica delle storie incredibili nella cui narrazione mettiamo il massimo impegno”.

La prima puntata NFL di All or Nothing, prodotta da NFL Films, è il fondamento di questo brand, e ritorna per la terza stagione venerdì 27 Aprile, con la stagione 2017 dei Dallas Cowboys.

All or Nothing: The Michigan Wolverines è prodotto da BTN Originals e The Montag Group. I produttori esecutivi sono Sandy Montag (Perfect in ’76), Jim Jorden, Kirk Reynolds e Ron Lynn. I consulenti di produzione sono Paul Camarata e Keith Cossrow.

All or Nothing: New Zealand All Blacks è prodotto da Mother Media Group in collaborazione con Warner Brothers New Zealand e Pango Productions. I produttori esecutivi sono Eden Gaha, Greg Heathcote, Bailey Mackey, Ged Mahony, Nick Brown e Darren Shand.

All or Nothing: Manchester City è una collaborazione tra MEDIAPRO, Prime Video, Manchester City, IMG, e Film45.