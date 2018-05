"Solo: A Star Wars Story": ecco lo spin-off dedicato ad Han

ROMA - "Solo: A Star Wars Story" non ha bisogno di grandi presentazioni, è già sulla bocca di tutti. Per i pochi che non lo sapessero, è uno spin-off della saga più conosciuta della storia del cinema.

Il film narra le vicende di un giovane Han Solo. Scopriremo il primo amore, l'incontro con Chewbacca, il modo in cui conosce Lando Calrissian e, manco a dirlo, il colpo di fulmine per il Millennium Falcon. Nel mezzo, inseguimenti, sparatorie, scazzottate, intrighi e tradimenti: tutto nel pieno stile Star Wars. "Solo: A Star Wars Story": le immagini del film

Diciamolo subito, l'impianto estetico è di livello eccelso: il grande schermo è sempre stato la casa dell'universo Star Wars, pensato per essere goduto in modo immersivo. Interessanti anche i rimandi alla saga principale, così come alcune rivelazioni nel finale.

Nell'Han Solo di Alden Ehrenreich si intravedono espressioni e atteggiamenti familiari, caratteristiche precise che aveva dato al personaggio l'interpretazione leggendaria di Harrison Ford. Manca forse un po' di senso dell'epico, presente in grandi dosi nella saga principale, ma anche nel precedente spin-off "Rogue One". E anche un po' di coraggio in più. Detto questo, l'estetica delle immagini merita la sala cinematografica. E i fan non potranno perdersi l'occasione di vedere dove è cominciata e come si è evoluta la storia di Han, riuscendo così anche a capire una serie di sue scelte future. E, soprattutto, sarà l'occasione per ritrovarsi, ancora una volta, in quel mondo.

IL CAST - Diretto da Ron Howard, il film è interpretato da Alden Ehrenreich (Ave, Cesare!, Segreti di Famiglia), Woody Harrelson (Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, Oltre le Regole – The Messenger), Emilia Clarke (Io Prima di Te, Il Trono di Spade), Donald Glover (Spider-Man: Homecoming, Sopravvissuto – The Martian), Thandie Newton (Gringo, Crash – Contatto Fisico), Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve) e Paul Bettany (Captain America: Civil War, Master & Commander – Sfida Ai Confini del Mare). Joonas Suotamo (Star Wars: Gli Ultimi Jedi) torna a interpretare Chewbacca.

LA DATA - "Solo: A Star Wars Story" sarà nei cinema italiani dal 23 maggio.