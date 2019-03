Captain Marvel: incassi da capogiro per il primo weekend

Film evento in tutto il mondo, uscito in Italia il 6 marzo, ma nel mondo l’8, giornata Internazionale dedicata alla donna, Captain Marvel è il primo film Marvel Studios a vedere protagonista una donna, Carol Danvers, interpretata da Brie Larson.

Il film, nonostante qualche piccola critica prima che arrivasse in sala, ha aperto il box office USA con 153 milioni di incasso, ovvero la più grande apertura del Nord America dell'anno e la settima apertura di sempre per i film Marvel. Il film ha conquistato i fan e i critici, come si legge nella recensione di Captain Marvel.

In tutto il mondo, il film diretto da Anna Boden e Ryan Fleck ha incassato 455 milioni (153 in casa e 302 all'estero) in tre giorni, ovvero la seconda apertura migliore per un film di tratto dai fumetti, secondo soltanto ad Avengers: Infinity War (640.5), e il sesto film di tutti i tempi ad aver guadagnato di più durante il primo fine settimana di programmazione, dietro allo stesso Infinity War, Fast and Furious 8, Star Wars: Il Risveglio della Forza, Jurassic World e Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2.

Captain Marvel è anche, adesso, il cinecomic con il più alto incasso d'apertura che ha per protagonista una donna, superando Wonder Woman, che aveva guadagnato 103 milioni in casa e 228,3 nel mondo. È anche il secondo maggiore incasso domestico per una storia d'origine, dopo Black Panther (202 milioni) e il quinto maggiore incasso estero per il weekend di apertura.

Il film è il ventunesi dei Marvel Studios, che nel corso di 11 anni hanno guadagnato nel mercato USA 7 miliardi e 18 in tutto il mondo. Queste cifre, già stratosferiche, promettono di lievitare con il cammino del film in sala e con l’arrivo, quest’anno, di Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home.

Per sapere tutto sul film Marvel Studios, consultate lo speciale dedicato a Captain Marvel su Cinefilos.it.