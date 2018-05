PES 2019 disponibile dal 30 agosto!

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato, la data di uscita di PES 2019, il migliore gioco di calcio di sempre! PES 2019 vedrà la presenza di un numero più grande di licenze ufficiali di campionati, stadi e squadre di club, nonché una serie di nuove Leggende che verranno prossimamente annunciate. Philippe Coutinho, Il campione di FC Barcelona e ambassador del gioco, sarà il giocatore ad apparire sulla copertina di PES 2019, sarà inoltre disponibile una versione speciale che celebrerà uno dei più grandi campioni di tutti i tempi del calcio inglese: David Beckham. PES 2019, le prime foto



Gli appassionati di Pro Evolution Soccer rimarranno incantati dall’incredibile realismo della riproduzione dei movimenti dei calciatori, esaltato dalle differenze di stile di campioni come Coutinho, Beckham e molti altri ancora. PES 2019 permetterà di sviluppare ed evolvere il proprio stile di gioco grazie all’introduzione di una serie di nuove abilità che permetteranno di riprodurre al meglio tutti i Momenti Magici che si verificano nel rettangolo di gioco, dove PES 2019 sfoggerà un gameplay senza eguali.



Trovare spazi nelle difese avversarie sarà ancora più arduo grazie all’indicatore della Fatica Visibile, che inciderà sulle performance e sul comportamento del calciatore. Una nuova meccanica dei tiri sarà influenzata dalla nuova fisica del pallone, dalla posizione della palla e del calciatore, dalla abilità del giocatore e dal suo stile di tiro. Segnare un gol in PES 2019 regalerà ancora più soddisfazioni grazie alla nuova fisica delle reti delle porte e a una nuova serie di celebrazioni e di animazioni dei tifosi.



Il gioco più bello del mondo non è mai stato così reale grazie anche alle possibilità offerte dal software ‘Enlighten’ che permetterà un’incredibile grafica 4K HDR su tutte le piattaforme. La funzione ‘Global Illumination” permetterà una resa perfetta di luci e ombre in tempo reale che andrà a migliorare ulteriormente la grafica in-game e i dettagli del pubblico. PES 2019 vedrà notevoli miglioramenti anche nella riproduzione dei manti erbosi di tutti gli stadi, farà il suo ritorno la possibilità di giocare le partite durante le nevicate.



La modalità myClub sarà migliorata in modo sensibile, grazie a una nuova riproduzione delle card dei calciatori che rivoluzioneranno il modo in cui si compongono le squadre. I fan di myClub

potranno trovare Giocatori Molto Performanti, che includono sia le Leggende che i Giocatori della Settimana che avranno statistiche particolarmente alte grazie alle prestazioni ottenute nelle partite reali appena disputate.



KONAMI è orgogliosa di proseguire la sua partnership con uno dei tornei calcistici estivi più famosi del mondo, l’International Champions Cup (ICC). Alcuni elementi di ICC verranno implementati in una versione rinnovata della Master League che vedrà la presenza di un nuovo sistema di negoziazioni, nuovi livelli di difficoltà dinamici, menu “live” e trasferimenti realistici.



I giocatori di PES 2019 avranno a disposizione una nuova interfaccia che verrà aggiornata in modo dinamico per informare in tempo reale i fan sulle ultime novità di PES. Questo nuovo stile grafico è stato disegnato attorno al concetto di movimento, con menu “live” che informano il giocatore su offerte esclusive e sconti su altri nuovi prodotti in arrivo.

“KONAMI con PES 2019 ha introdotto le modifiche e i cambiamenti suggeriti dalla fanbase del gioco. PES 2019 è il migliore capitolo della serie Pro Evolution Soccer” ha affermato Jonas Lygaard, Senior Director for Brand and Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. “Il nostro più grande desiderio è quello di fornire subito, ai nostri fan, più di quanto abbiano mai desiderato. PES 2019 sarà lanciato il 30 agosto e includerà nuove licenze di squadre, nuove licenze di campionati e tantissimi miglioramenti al gameplay. PES 2019 sarà il nostro migliore gioco di sempre, con grafica 4K e una serie di unicità nello stile dei giocatori in campo, in grado di far vivere sullo schermo tutta l’esperienza del vero gioco del calcio.”per PlayStation®4, Xbox One™ e PC (STEAM). Questo nuovo capitolo della serie Pro Evolution Soccer sarà disponibile in due differenti edizioni fisiche, l’edizione standard con in copertina l’ambasciatore mondiale del gioco Philippe Coutinho e un’edizione speciale con in copertina David Beckham, quest’ultima permetterà ai fan di sbloccare i bonus myClub. KONAMI rilascerà, inoltre, un’edizione digitale dedicata alle Leggende.



