Fortnite Battle Royale: in arrivo il primo torneo aperto a tutti i giocatori, in palio 100.000 $

Nonostante le diverse critiche mosse a Fortnite Battle Royale riguardanti il suo risvolto nel mondo degli eSports, è innegabile che il titolo si stia conquistando uno spazio nel panorama competitivo internazionale. Ne è chiara testimonianza la sua presenza agli IEM Katowice 2019, per con i suoi alti e bassi. Epic Games sta spendendo molte risorse per accrescere questo settore e portare Fortnite “a un livello superiore”. Proprio in questa direzione sembra infatti andare il recente annuncio dello sviluppatore, che ha indetto, con l’arrivo dell’aggiornamento 8.10, un torneo della modalità Battle Royale, ma dai caratteri molto peculiari.

Il torneo in questione, che si chiamerà “Scallywag Duo Cup”, è aperto a tutti gli utenti. Il che significa che non c’è una quota d’iscrizione, ma per poter accedere al primo turno vi sono dei requisiti: sarà infatti necessario risultare nel top 3% a livello globale nell’evento Solo o Duo Gauntlet, al quale si potrà partecipare in-game a partire dal 16 Marzo 2019, ore 17:00. Coloro che accederanno al primo turno si affronteranno in match a coppie, e solamente i primi 3.000 giocatori qualificati potranno accedere al secondo turno. In quest’ultima fase, i giocatori si affronteranno di nuovo per avere la possibilità di vincere ben $100.000! Epic Games non ha ancora comunicato come verranno calcolati i punteggi, né le regole esatte dell’evento. Non ci resta dunque che attendere novità direttamente dal team di sviluppo, e augurare buona fortuna a coloro che vorranno partecipare.

Servizio a cura di GEC - Giochi Elettronici Competitivi