Il Banco Fiorentino incontra l'esport con ESC Gaming e GEC

Grazie al sostegno del Banco Fiorentino, patrocinati dal CONI e ASI e diretti dal settore sportivo GEC, l’Associazione ESC Gaming, tra le realtà principali dell'esport toscano, organizza per il 5 aprile dalle ore 15:00 alle 18:00 un incontro con tematica i videogiochi competitivi, o sport elettronici, che si terrà proprio nella sede del Banco Fiorentino presso Calenzano in via del Colle, 95.

Oltre al buffet previsto a conclusione dell'incontro, sarà l'occasione per conoscerne di più sul tema e confrontarsi con figure professionali di un settore in crescita e in piena espansione. Un incontro aperto a tutti coloro che sono mossi da curiosità su come i videogiochi possano trasformarsi da passione in professione sportiva. Per questo motivo saranno presenti anche alcuni atleti e allenatori che compongo le squadre dell’ASD ESC Gaming a cui potranno essere rivolte domande e intavolate discussioni.

Durante l'incontro saranno trattati i seguenti temi:

Presentazione dell’ASD ESC Gaming e del Settore GEC.

Presentazione del mondo Esports in Italia e nel Mondo da parte del referente di GEC.

L’associazionismo in Italia.

L’educazione degli Atleti che fanno parte di questo mondo.

Il Business dell’Esports.

Gli obbiettivi di un evento Esports

Come funziona una palestra per gli atleti.

Servizio a cura di GEC - Giochi Elettronici Competitivi