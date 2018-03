F1, Ferrari e Mercedes nella storia? Tutti i record per il 2018

Dal quinto titolo "Costruttori" consecutivo, al "club" dei 100 podi in carriera. Quest'anno Vettel, Hamilton, Alonso e Verstappen correranno per entrare nella leggenda di questo sport

ROMA - Dal centesimo podio al quinto titolo iridato. Sono tanti i record che potrebbero essere raggiunti in questa stagione di Formula 1. Ecco i principali: come c’era da spettarsi, la Ferrari è protagonista un po’ ovunque. Partiamo dal campione del mondo. Lewis Hamilton è a sole due gare dal record di 27 ingressi consecutivi nella top 10 finale che appartiene a Kimi Raikkonen, fermo a 27. L’ultima volta che Hamilton è rimasto fuori dai primi 10 si correva in Malesia, nel 2016. Poi ci sono i club esclusivi. Per entrare in quello prestigioso dei 100 podi in carriera (solo Schumacher, Hamilton e Alain Prost ne fanno parte) a Vettel manca solo un podio, a Raikkonen nove e ad Alonso tre. Ce la faranno già quest’anno? Altro club esclusivissimo è quello dei cinque titoli mondiali. Per 45 anni il record di Juan Manuel Fangio è rimasto intatto, poi è arrivato Michael Schumacher a sbriciolarlo, arrivando a sette. Quest’anno sia Vettel che Hamilton partono con quattro titoli alle spalle, ed entrambi potrebbero diventare il terzo iridato della storia a centrare il quinto.

LARGO AI GIOVANI - Ci sono poi i record di longevità. In questa stagione Fernando Alonso è destinato a diventare il quarto pilota - dopo Rubens Barrichello, Michael Schumacher e l'ex compagno di squadra Jenson Button - a raggiungere i 300 Gran Premi. E se corre oltre questa stagione, il 36enne supererà il record di 322 Gp di Barrichello. Ma si scoprono cose interessanti anche guardando ai mondiali “costruttori”. La Mercedes è a quattro titoli consecutivi, un risultato riuscito solo ad altre tre squadre. Ma se dovessero vincere anche quest’anno, le “frecce d’argento” entrerebbero in un speciale club insieme ai rivali della Ferrari. A volte è facile dimenticarlo, dato che è già alla sua quarta stagione di F1, ma Max Verstappen ha solo 20 anni. Detiene già il titolo di più giovane vincitore di un Gp di F1, ha il record di punti e di velocità suò giro per la sua età. Al Pilota olandese della Red Bull manca solo la conquista della pole position più giovane, un record che appartiene a Sebastian Vettel. Ma il pilota Ferrari detiene anche il record del il più giovane campione del mondo. Chissà se Max riuscirà a superarlo.

F1 McLaren, Alonso: «A 4 decimi dalle migliori ce la giochiamo»

Tutto sulla Formula 1