F1 Mercedes, Hamilton in scadenza di contratto

ROMA - A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione, Lewis Hamilton è in scadenza di contratto e deve rinnovare i termini della sua permanenza con la Mercedes dal 2019. Ma il quattro volte campione del mondo afferma che l'accordo avverrà quando si sentirà a suo agio con le condizioni. Etichettato come imminente e «dietro l'angolo» da Toto Wolff alla fine dello scorso anno, un nuovo accordo tra la scuderia tedesca e il suo pilota è ancora in fase di negoziazione.

IPOTESI FERRARI Hamilton non ritiene che i colloqui debbano avere la precedenza su tutto il resto: «Abbiamo iniziato a parlarne, ma al momento non è la mia priorità», ha detto il pilota in occasione di un evento sponsor, secondo il quotidiano spagnolo "Sport". «Voglio continuare a correre, quindi devo rinnovarlo ad un certo punto, ma non lo farò quando gli altri vogliono che lo faccia, lo farò quando tutto sarà pronto». La scorsa settimana, Wolff ha rivelato che Hamilton potrebbe essere tentato da una mossa della Ferrari. Ma l'autista 33enne insiste sulla «lealtà» che è della massima importanza per lui.

