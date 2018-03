F1 Australia, Hamilton: «Non penso di essere imbattibile»

MELBOURNE – Dopo la conferenza stampa, il Campione del Mondo Lewis Hamilton ha concesso un'intervista a Sky, nella quale si è confessato prima dell'inizio del weekend di gara: «Non penso di essere imbattibile, non mi sento così, ma penso solo che gli ultimi 2 o 3 anni siano stati buoni. Questo è un anno completamente nuovo e c’è una possibilità di perdere, ma anche una di migliorare e fare grandi passi. Nella mia testa voglio essere meglio dell’anno prima, se potrò farlo non lo so, ma sto lavorando per riuscirci».

CONTRATTO Arrivando all'argomento contratto Hamilton è stato chiaro: «Stiamo parlando, ci lavoriamo sempre. È sempre una grossa decisione prolungare la tua carriera. Ci sono tantissimi elementi da considerare e io non sono uno che ama fare cose sempre nella stessa maniera. Penso sempre a come poter fare le cose diversamente, come farle meglio di quanto fatto in passato, i rapporti personali, la comunicazione e tutto il resto». Sulla sua forma invece ha aggiunto: «Non so se questo Hamilton sia il più forte di sempre, lo scoprirò quando entrerò in macchina, lo scoprirò quando affronterò le situazioni più difficili quest’anno. Solo allora saprò se sono più forte di quanto non lo fossi in passato. Ora mi sento esattamente lo stesso di prima, ma potrei essere più forte o anche più debole, vediamo».

CALENDARIO

Segui la gara in DIRETTA