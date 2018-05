F1 Renault, Sainz: «Voglio dare il massimo»

ROMA - «Questo è un altro anno di F1 in cui voglio dare il massimo, anche con la Renault che si fida di me già da un paio di anni e, gara dopo gara, voglio dare il meglio di me». Sono le parole di Carlos Sainz, che ieri ha partecipato, insieme a due chef stellati, a un evento organizzato da Estrella Galicia al Salone del Gourmet di Madrid.

NIENTE PRESSIONE «Essere in una squadra campione del mondo, come la Renault, è per me un onore e un privilegio, un passo che volevo fare da molto tempo, tutto sta andando bene e spero che potremo continuare a migliorare ancora di più durante l'anno», ha ribadito Carlos che, con i giornalisti ha parlato anche del prossimo Gran Premio di Spagna. «Credo che un quinto si raggiunga in condizioni eccezionali, è necessario che i migliori team falliscano o siano lì a lottare, come è successo a Baku. L'obiettivo è essere la quarta squadra migliore, essere tra i primi otto e se succede qualcosa, approfittarne. Pressione? Perché? Penso che dopo il quinto posto non bisogna stressarsi, soprattutto visto che siamo migliorati molto nelle prime quattro gare».

