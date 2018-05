F1, griglia di partenza Gp Monaco: Ricciardo in pole, Vettel 2°

MONTECARLO – È ancora Daniel Ricciardo. Nuovo record della pista per il pilota Red Bull, che ha stampato uno straordinario 1:10.810, è il primo al mondo a scendere sotto l’1:11.00 qui. Dietro di lui ecco Vettel a circa 2 decimi, davanti al “martello” Hamilton, 3° a 4 decimi dal poleman. Lì vicino c’è anche Raikkonen con il quarto tempo. 5° Bottas, che ha avuto diverse difficoltà nel corso delle qualifiche. Poi Ocon, Alonso, Sainz, Perez e Gasly. Escluso in Q2 l’idolo di casa Leclerc, terzo monegasco nella storia a correre in Formula 1.

DISASTRO VERSTAPPEN – Il pilota Red Bull, che aveva messo a segno il miglior tempo nelle Libere 3 prima di finire a muro per una disattenzione, non ha partecipato alle qualifiche. L’incidente è stato la fotocopia di quello accaduto a Max nel 2016 qui a Montecarlo. I meccanici hanno provato a sistemare il frontale in tempo per la Q1 ma i danni alla vettura erano peggiori di quanto si credesse in un primo momento. Verstappen partirà ultimo.

