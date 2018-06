F1 Canada, Hamilton: «La nuova Power Unit qui ci avrebbe aiutato»

MONTREAL – Contrariamente a quanto annunciato nei giorni precedenti la Mercedes non potrà usufruire in Canada del nuovo motore. Una difficoltà in più per Lewis Hamilton che punta a centrare la settima vittoria su questa pista e a consolidare il primato in classifica. Il Campione del Mondo non si scompone, come ha detto nelle interviste: «Non credo che questo weekend abbia più valore rispetto a qualunque altro. Sono piuttosto rilassato al riguardo. Chiaramente a ogni weekend vuoi sempre vincere, a ogni weekend vuoi andare avanti e non indietro, non vuoi perdere punti. Non vedo questa gara però come un punto cruciale della stagione».

RASSEGNAZIONE Sul mancato utilizzo del nuovo propulsore Hamilton ha aggiunto: «Ferrari e Renault, dovrebbero portare degli aggiornamenti al motore, questo è un circuito in cui la potenza conta, quindi sicuramente la nuova Power Unit qui ci avrebbe aiutato. I ragazzi hanno lavorato il più possibile, però abbiamo dovuto prendere una decisione sensata, quella di non portarla qui. È sicuramente una sfortuna e perderemo qualcosa».

