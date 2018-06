F1 McLaren, Alonso: «Ora sono concentrato su Le Mans»

ROMA – Nemmeno il tempo di riprendersi dal weekend di Montreal e per Fernando Alonso è già tempo di concentrarsi su uno dei momenti clou della stagione la 24 Ore di Le Mans in programma nel prossimo fine settimana. Il pilota della McLaren sembra già concentrato su questa nuova sfida come ha ammesso al quotidiano Marca: «Adesso volerò a Le Mans per un’altra esperienza, sperando sia una buona gara per noi. Ovviamente si tratta del Campionato del Mondo Endurance e subito dopo il ritiro siamo decisamente concentrati su questo».

ATMOSFERA «Quest'anno abbiamo un'opportunità molto importante, abbiamo fatto tutto il lavoro possibile per preparare l’appuntamento: sessioni di simulazione, test di lunga distanza… Ci siamo preparati il più possibile e ora dobbiamo solo esibirci in gara. Dobbiamo essere molto attenti, non commettere errori e avere un po’ di pazienza». Ha proseguito l’ex ferrarista, che ha concluso con una considerazione sul momento in McLaren: «È vero che in Formula 1 non stiamo lottando per il campionato, ma stiamo andando nella giusta direzione, siamo cento volte meglio rispetto allo scorso anno».

